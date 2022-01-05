На Закарпатье из-за обильных осадков угроза прорыва дамбы ГЭС

В Закарпатской области после сильных снегопадов начались обильные дожди. Такие погодные условия привели к увеличению уровня воды в реках – она начала покрывать прилегающие к руслам территории. Кроме того, есть угроза прорыва дамбы на местной ГЭС, сообщает Обозреватель.

В общей сложности по состоянию на 17:00 5 января было подтоплено уже 160 домохозяйств, 34 жилых дома и три помещения трансформаторных подстанций на территории нескольких районов.

Подтопления коснулись Береговского, Раховского, Тячевского, Хустского и Мукачевского районов.

Затоплено несколько районов. Источник: Скриншот

Как сообщили спасатели, возле домов случаются оползни, подтапливаются дороги, подвальные помещения, вода сносит деревья. Для контроля ситуации на дорогах усилено патрулирование полицейских и ограничено движение автотранспорта.

Поднялся уровень воды в реках. Источник: Скриншот

Поднялся уровень воды в реках. Источник: Скриншот

Как добавило издание ТСН, местная Теребле-Рицкая ГЭС, по словам местных жителей, полностью затоплена. Жители региона опасаются, что старая конструкция может не выдержать наплыв воды.

Конструкция ГЭС может не выдержать. Источник: Скриншот