Восемь силовиков погибли во время протестов в Казахстане
В ходе беспорядков в Казахстане 317 сотрудников полиции и военнослужащих Нацгвардии получили ранения, восемь человек погибли, сообщает Интерфакс-Украина.
"В ряде регионов страны сегодня продолжились беспорядки, вандализм, организованные провокаторами и хулиганствующими элементами. Атака шла с применением камней, арматуры, бит, зажигательной смеси. Нападению были подвергнуты ряд объектов госуправления, жизнеобеспечения, торговли, общепита и банковских услуг, а также спецавтотранспорт здравоохранения, противопожарной службы и имущество обычных граждан", - заявили в пресс-службе МВД Казахстана.
По данным МВД, зафиксированы случаи воспрепятствования госпитализации раненных.
"От рук бесчинствующей толпы пострадали сотни людей, обеспечивающих правопорядок и здоровье населения - правоохранителей, медиков, простых жителей, в том числе 317 сотрудников полиции и военнослужащих Нацгвардии получили ранения, погибли восемь", - сообщили в МВД.
В настоящее время, по данным ведомства, органы внутренних дел принимают все необходимые меры для недопущения эскалации ситуации.
"Ряд подстрекателей и участников беспорядков, преступивших законов, привлекаются к уголовной и административной ответственности. МВД призывает жителей не поддаваться на провокации и предупреждает об ответственности за противоправные действия", - добавили в министерстве.