Восемь силовиков погибли во время протестов в Казахстане

В ходе беспорядков в Казахстане 317 сотрудников полиции и военнослужащих Нацгвардии получили ранения, восемь человек погибли, сообщает Интерфакс-Украина.

"В ряде регионов страны сегодня продолжились беспорядки, вандализм, организованные провокаторами и хулиганствующими элементами. Атака шла с применением камней, арматуры, бит, зажигательной смеси. Нападению были подвергнуты ряд объектов госуправления, жизнеобеспечения, торговли, общепита и банковских услуг, а также спецавтотранспорт здравоохранения, противопожарной службы и имущество обычных граждан", - заявили в пресс-службе МВД Казахстана.

По данным МВД, зафиксированы случаи воспрепятствования госпитализации раненных.

"От рук бесчинствующей толпы пострадали сотни людей, обеспечивающих правопорядок и здоровье населения - правоохранителей, медиков, простых жителей, в том числе 317 сотрудников полиции и военнослужащих Нацгвардии получили ранения, погибли восемь", - сообщили в МВД.

В настоящее время, по данным ведомства, органы внутренних дел принимают все необходимые меры для недопущения эскалации ситуации.