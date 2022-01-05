Многие требования России не заслуживают ответа — Белый дом

Пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки заявила, что многие предложения России по поводу "гарантий безопасности" не заслуживают того, чтобы отдельно на них отвечать, сообщает Новое время.

Во время брифинга она подчеркнула, что США не собираются «по пунктам» отвечать на предложения РФ, так как публичные переговоры не приводят к реальному прогрессу:

«Президент Байден дал понять, что по некоторым вопросам можно достичь прогресса, но другие являются нереалистичными».

Псаки напомнила, что за последние два десятилетия Россия вторглась в две соседние страны, вмешивалась в выборы, использовала химическое оружие для покушений на убийства в других странах и нарушала международные соглашения по контролю над вооружениями, а также продолжает оккупацию части территории Украины. По словам пресс-секретаря Белого дома, США и их союзники будут поднимать эти вопросы во время предстоящих переговоров с Москвой.

17 декабря Россия выдвинула США и НАТО условия по гарантиям безопасности, одним из которых является невступление Украины в Альянс.