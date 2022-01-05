Блинкен заявил, что РФ "приставила дуло к виску" Украины
Госсекретарь США Энтони Блинкен в среду заявил, что для достижения прогресса в разрешении вопросов с Россией необходима деэскалация ситуации с Украиной, сообщает Интерфакс-Украина.
"Но реальный вопрос состоит в том, серьезно ли Россия настроена на дипломатические усилия и деэскалацию. Важно, чтобы начались эти переговоры", - сказал Блинкен на пресс-конференции.
"Очень сложно добиться какого-либо реального прогресса в любых из этих сфер в условиях, когда наблюдается эскалация и угрозы с дулом, приставленным к виску Украины", - отметил он.