Блинкен заявил, что РФ "приставила дуло к виску" Украины

Госсекретарь США Энтони Блинкен в среду заявил, что для достижения прогресса в разрешении вопросов с Россией необходима деэскалация ситуации с Украиной, сообщает Интерфакс-Украина.

"Но реальный вопрос состоит в том, серьезно ли Россия настроена на дипломатические усилия и деэскалацию. Важно, чтобы начались эти переговоры", - сказал Блинкен на пресс-конференции.