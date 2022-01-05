Взгляды США и Германии на поставки Украине оружия расходятся

Как США, так и Германия стоят на стороне Украины перед лицом угрозы для нее со стороны России, но их взгляды на вопросы помощи Киеву оружием расходятся, сообщает Укринформ.

Об этом заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок во время совместной с главой Государственного департамента США Энтони Блинкеном пресс-конференции в Вашингтоне 5 января, сообщает корреспондент Укринформа.

"У нас другая позиция относительно поставки оружия Украине", - сказала Бербок.

В то же время она напомнила, что с 2014 года Германия помогла построить в Украине военный госпиталь и предоставляла медтехнику и материалы, а многие раненые украинские военные лечатся в госпиталях Бундесвера.