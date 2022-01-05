В Казахстане ограбили банки, магазины и оружейные склады

В Казахстане на фоне массовых протестов против уровня жизни в стране начали орудовать мародеры – они грабили магазины, банки и торговые центры. Кроме того, в Алмате разгромили здание аэропорта и пытались захватить управление полиции, сообщает Обозреватель.

Соответствующие фото и видео публикуют в социальных сетях. На многочисленных кадрах показаны пустующие и разбитые магазины, торговые центры и офисные здания. Появилось также видео, где бульдозер в Алматы въехал прямо в отделение банка.

Так, как пишет Telegram-канал Orda.kz, в Алматы полностью разграбили три продуктовых магазина сети Magnum. Как рассказал пиар-менеджер Magnum Дмитрий Шишкин, вероятнее всего, это не все убытки. Более детальная информация появится ближе к утру.

Один из магазинов Magnum. Источник: tengrinews.kz

"Полностью разграбили три магазина, прямо сейчас несколько подвергаются нападению. Информацию оперативно получать не получается. Ближе к утру будет ясно точно" , – рассказал он.

Кроме того, разграблены крупнейшие торговые центры Алматы, в том числе Mega Alma-Ata, Esentai, Promenade, ЦУМ, пишет канал vlastkz со ссылкой на источники.

Последствия мародерства в Алматы. Источник: Двач / Telegram

Хулиганы грабили магазины. Источник: Двач / Telegram

Хулиганы грабили магазины. Источник: Двач / Telegram

В то же время канал Ateo Breaking показал видео разграбления склада боеприпасов национальной гвардии Казахстана.

Мародеры захватили склад боеприпасов нацгвардии Казахстана. Источник: Скриншот

Магазин "Белый ветер" в Алматы. Источник: За нами уже выехали / Telegram

Появились также кадры из разграбленного ЦУМа. На них видны разбитые и практически пустые прилавки. Света в здании также нет. На полу разбросана испорченная продукция.

Также в сети появились видео, на которых показано, что некоторые протестующие вступают в конфликты с мародерами. В некоторых случаях, ситуации доходят до драк и столкновений.

Украинский журналист Андрей Цаплиенко обнародовал кадры, снятые внутри акимата (мэрии) Алматы. На них видно, что здание практически разрушено, окна полностью выбиты, части его даже горели.

Здание акимата разрушено. Источник: Andriy Tsaplienko / Telegram

Здание акимата разрушено. Источник: Andriy Tsaplienko / Telegram

Здание акимата разрушено. Источник: Andriy Tsaplienko / Telegram

СМИ сообщили, что митингующие захватили Международный аэропорт Алматы. Из него, как сообщали очевидцы, эвакуировали персонал. На видео показано, что имущество в здании также пострадало.

В соцсетях также появилось видео того, как в Алмате мародеры бульдозером вскрывают банк.