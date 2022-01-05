В Казахстане начали падать акции и биткоин

Биткоин начал падать на фоне ситуации в Казахстане. Цена первой криптовалюты достигала минимума на отметке 44 054 долларов, пишет Артур Родивилов, РБК-Украина.

По данным Bitmex, биткоин упал на 4,34% с 48 689 долларов.﻿ Фондовый индекс завершил торги "в минусе". Nasdaq упал на 2,47%.

Отмечается, что беспорядки в Казахстане могут привести к снижению хешрейта биткоина. Из-за нестабильной обстановки в стране майнеры первой криптовалюты могут начать покидать страну.