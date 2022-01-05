Лидер боснийских сербов попал под санкции

Соединенные Штаты ввели санкции против лидера боснийских сербов Милорада Додика и подконтрольной ему телевизионной сети, сообщает Depo.ua.

"Министерство финансов ввело экономические санкции против Милорада Додика, члена президиума Боснии и Герцеговины, и внесло в санкционный список канал с принадлежащими ему активами Alternativna Televizija" — говорится в сообщении Госдепа США.