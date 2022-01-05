Лидер боснийских сербов попал под санкции
Соединенные Штаты ввели санкции против лидера боснийских сербов Милорада Додика и подконтрольной ему телевизионной сети, сообщает Depo.ua.
"Министерство финансов ввело экономические санкции против Милорада Додика, члена президиума Боснии и Герцеговины, и внесло в санкционный список канал с принадлежащими ему активами Alternativna Televizija" — говорится в сообщении Госдепа США.
"Дестабилизирующая коррупционная деятельность Милорада Додика и попытки демонтировать Дейтонские мирные соглашения, мотивированные его собственными интересами, угрожают стабильности Боснии и Герцеговины и всего региона", — сказал Брайан Нельсон, заместитель министра финансов по вопросам терроризма и финансовой разведки.