Замдиректора отделения "Привата" украла у клиентки тысячи гривен

Бывшей замдиректора одного из отделений АО КБ "ПриватБанк" в Николаевской области вручили подозрение в присвоении средств клиентки банка, сообщает УНИАН.

"При процессуальном руководстве прокуроров Первомайской окружной прокуратуры бывшей заместительницы директора одного из отделений АО КБ "ПриватБанк" сообщено о подозрении по факту присвоения чужого имущества путем злоупотребления служебным положением (ч. 2 и ч. 3 ст. 191 УК Украины)" , - информирует пресс-служба Первомайской окружной прокуратуры.

Отмечается, что женщина была должностным лицом банковского учреждения и имела доступ к кредитным картам клиентов банка, а также право доступа и изменения электронной информации по кредитным карточкам. Она воспользовалась этим и украла у клиентки банка 18,5 тыс. гривен.

Расследование еще продолжается.