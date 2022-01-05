Космодром "Байконур" взяли под усиленную вооруженную охрану

Вооруженная охрана ключевых объектов космодрома "Байконур" была усилена на фоне масштабных беспорядков в Казахстане. Обстановка спокойная, пишет Артур Родивилов, РБК-Украина.

По словам гендиректора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, предприятия и городские службы работают в штатном режиме.

"Оперативный штаб, созданный при администрации Байконура, полностью контролирует обстановку в городе. Вооруженная охрана ключевых объектов космодрома усилена" , - рассказал глава "Роскосмоса".

Байконур - первый, а также крупнейший в мире действующий космодром, основанный в Советском Союзе (на территории Казахской ССР). В настоящее время комплекс "Байконур" арендован Россией у Казахстана на период до 2050 года.

Напомним, ранее комендатура Алматы объявила о начале антитеррористической операции в городе.