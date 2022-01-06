КНДР заявила об испытаниях сверхзвуковой ракеты

Северная Корея заявила об успешных испытаниях сверхзвуковой ракеты, проведенных в среду, 5 января, сообщает Лента.Ру.

Как отмечает южнокорейское агентство «Ренхап» со ссылкой на ЦТАК, снаряд пролетел 700 километров и точно поразил заданную цель. Лидер КНДР Ким Чен Ын на испытаниях не присутствовал.

5 января в Вооруженных силах Южной Кореи сообщили, что КНДР запустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря. По информации береговой охраны Японии, КНДР запустила баллистическую ракету, дальность ее полета составила около 500 километров.

Отмечалось, что это первое возможное испытание вооружений КНДР в этом году. Последний раз Северная Корея проводила ракетные испытания осенью прошлого года.