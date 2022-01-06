Зеленский подписал закон о бесплатной трансплантации органов

Украинский президент Владимир Зеленский подписал закон, регулирующий вопросы трансплантации анатомических материалов человеку. Речь идет о документе №1967-ІХ, принятом монобольшинством парламента во втором чтении 16 декабря, сообщает Обозреватель.

Об этом в среду, 5 января, заявили в пресс-службе главы государства. Законом, в частности, вносятся изменения в законодательство про трансплантологию.

Документом установлено, что для пациентов такие операции должны проводить бесплатно, поскольку оплачивать их будет государство. В законе указано, что тарифы покрывают расходы больниц на проведение операций.

Отмечается также, что Единая государственная система трансплантации будет производить подбор донора-реципиента. Эта система, как отметили в пресс-службе главы государства, полностью независима от человеческого влияния. Кроме того, она имеет определенные критерии, с помощью которых будет производиться подбор.

Документом также решен вопрос о возможности предоставления прижизненного согласия или несогласия на донорство через приложение государственных услуг Дія.

Закон вступает в силу на следующий день после его опубликования, кроме отдельных положений, вступающих в силу с 1 декабря 2022 года.