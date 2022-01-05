В Белом доме озвучили темы саммита США и России

Во время саммита США-Россия, Вашингтон вместе с союзниками планируют поднять вопрос вторжения РФ в соседние страны. Об этом в среду заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, сообщает Корреспондент.

Также во время будущих переговоров Соединенные Штаты планируют обсудить с Российской Федерацией применение химического оружия на иностранной территории. По словам Псаки, будут подняты и другие вопросы.

"Мы и наши союзники будем поднимать эти и другие вопросы с Россией в ближайшие дни и недели" , - заявила она.

На следующей неделе, 10 января, Соединенные Штаты Америки и РФ проведут переговоры о контроле над вооружениями и ситуации в Украине. На следующий день, 11 января, состоятся переговоры представителей России и ОБСЕ, 12 января – заседание совета Россия-НАТО.

7 января Североатлантический совет проведет встречу на уровне глав МИД стран-членов.