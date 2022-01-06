Лучшего теннисиста мира со скандалом депортируют из Австралии

Лучший теннисист планеты Новак Джокович не смог пройти таможенный контроль в Мельбурн, куда он прибыл для участия в Australian Open. Турнир стартует 17 января, сообщает Обозреватель.

По сообщению местного издания 34-летнего серба депортируют с континента.

Новака Джоковича депортируют. Источник: theage.com.au

Причиной такого решения стали неправильно оформленные визовые документы. Погранслужба предложила правительству штата Виктория поручиться за Джоковича, но власти отказались.

По неофициальной информацией причиной отказа стала позиция Джоковича по вакцинации от коронавируса. Сербский теннисист является явным противником прививки, а в Австралии действуют жесткие меры для непривитых людей.

Пропуск невакцинированного Джоковича на Зеленый континент, где обычным людям не разрешается даже перемещаться из штата в штат, мог вызвать общественное недовольство.

Джоковича не пустили в Австралию

В итоге пограничники аннулировали визу и потребовали улететь из страны.

Сербский фан в Мельбурне поддерживает своего соотечественника

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что вся страна поддерживает спортсмена и в ближайшее время власти примут все необходимые меры, чтобы его унижение было остановлено.

"В соответствии со всеми нормами международного публичного права Сербия будет бороться за Новака Джоковича, за справедливость и правду. В остальном Новак силен, как мы все знаем" , – написал Вучич в Instagram.