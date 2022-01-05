У Венедиктовой объяснили арест счетов "АрселорМиттал"

По ходатайству прокурора ОГП наложен арест на безналичные средства на отдельных счетах «АрселорМиттал Кривой Рог», признанные вещественными доказательствами в уголовном производстве, в пределах суммы установленного причиненного ущерба.﻿ Об этом информировала пресс-служба Офиса генерального прокурора, сообщает Укринформ.

"Согласно материалам уголовного производства, установлено, что с этих счетов не производились отчисления по уплате налогов, сборов и других общеобязательных платежей, а также для выплаты заработной платы" , - говорится в Телеграм-сообщении﻿.

Преступные действия и соответствующая сумма ущерба государству подтверждены выводами комплексной судебной экспертизы.

Акцентируется, что ходатайство об аресте счетов общества было подано прокурором с целью возмещения ущерба, причиненного бюджету Украины, и обеспечения специальной конфискации, что все процессуальные действия происходят исключительно в рамках действующего законодательства и в рамках уголовного производства, что Офис генерального прокурора всегда последовательно отстаивает интересы инвесторов, однако прежде всего защищает закон.