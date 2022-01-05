В Полтавской области начали расследовать избиение журналиста
Полиция открыла уголовные производства по факту избиения журналиста и самоуправства в Кременчуге Полтавской области, сообщает Укринформ.
В полицию города Кременчуга в течение дня поступил ряд обращений по факту совершения самоуправных действий на территории Центральной районной больницы. Также на линию 102 поступило обращение от местного журналиста о совершении насилия в отношении его в связи с осуществлением им журналистской законной профессиональной деятельности”, - информирует Отдел коммуникации полиции Полтавской области.
По указанным фактам полиция начала досудебное расследование по ст. 356 (самоуправство) и ч. 2 ст. 345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста) Уголовного кодекса. Проводятся необходимые следственные действия.