В Полтавской области начали расследовать избиение журналиста

Полиция открыла уголовные производства по факту избиения журналиста и самоуправства в Кременчуге Полтавской области, сообщает Укринформ.

В полицию города Кременчуга в течение дня поступил ряд обращений по факту совершения самоуправных действий на территории Центральной районной больницы. Также на линию 102 поступило обращение от местного журналиста о совершении насилия в отношении его в связи с осуществлением им журналистской законной профессиональной деятельности” , - информирует Отдел коммуникации полиции Полтавской области.

По указанным фактам полиция начала досудебное расследование по ст. 356 (самоуправство) и ч. 2 ст. 345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста) Уголовного кодекса. Проводятся необходимые следственные действия.