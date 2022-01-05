С РФ нужно вести "требовательный диалог" - глава МИД Франции

Ведение требовательного диалога с Россией на основе коллективных интересов безопасности стран ЕС является важным условием для укрепления стратегической стабильности в Европе. Об этом говорится в заявлении министра Европы и иностранных дел Франции Жан-Ива Ле Дриана, сообщает Укринформ.

Глава МИД отметил, что обсуждал с коллегами из Германии, Италии и Польши, а также с Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем текущую напряженность в отношениях с Россией и украинский вопрос.

“Я отметил важность тесной координации между странами ЕС накануне дискуссий, запланированных с Россией в разных форматах на следующей неделе, а также неформальной встрече министров иностранных дел ЕС, которую я проведу в Бресте 13 и 14 января в рамках председательства Франции в Совете Европейского союза. В связи с этим я обратил особое внимание на обязанность стран ЕС активно участвовать путем конкретных предложений в подготовке и проведении этих дискуссий с Россией, которые затрагивают их собственные интересы безопасности. Ведение требовательного диалога с Россией, базирующегося на параметрах, которые, как мы считаем, отвечают нашим коллективным интересам безопасности, являются полезным и необходимым для укрепления стратегической стабильности в Европе” , - заявил глава французской дипломатии.

По его словам, он напомнил своим собеседникам то, что уже было сказано главами государств и правительств ЕС на Европейском совете в декабре 2021 года: любая военная агрессия против Украины приведет к масштабным последствиям и будет иметь высокую цену, включая ограничительные меры, скоординированные с партнерами.

"По этому вопросу мы поддерживаем тесную координацию между странами ЕС и в рамках трансатлантических отношений" , - добавил Ле Дриан.

Кроме того, подчеркнул министр, Франция продолжает прилагать усилия в рамках Нормандского формата по деэскалации напряженности вблизи границ Украины, а также реализации Минских соглашений, которые остаются единственной согласованной основой разрешения кризиса.