США осудили насилие в Казахстане и призвали к сдержанности

Госдепартамент США призвал власти и протестующих в Казахстане совместно искать выход из ситуации. Вашингтон внимательно отслеживает события.﻿ Об этом заявил официальный представитель Госдепа США Нед Прайс, пишет Артур Родивилов, РБК-Украина.

Прайс заявил, что казахстанцам нужно уважать и защищать конституционные институты, права человека и свободу печати, в том числе и путем восстановления услуг интернета. По словам Прайса, Штаты призывают "все стороны найти мирное разрешение ситуации с чрезвычайным положением".

"Мы осуждаем акты насилия и уничтожения собственности и призываем к сдержанности как власти, так и протестующих" , - заявил он.

Ранее Евросоюз призвал все стороны в Казахстане избегать эскалации и насилия. Там заявили, что внимательно следят за ситуацией в стране.

Министерство иностранных дел Турции также отреагировало на массовые протесты в Казахстане. Анкара призвала к миру, спокойствию и стабилизации ситуации в стране