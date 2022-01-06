В МИД РФ рассказали об условиях встречи Путина и Байдена
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков рассказал в интервью российским СМИ об условиях встречи президентов России Владимира Путина и США Джо Байдена, сообщает Лента.Ру.
По его словам, пока нет понимания, когда может состояться очная встреча лидеров двух стран, поскольку саммиту должна предшествовать серьезная подготовительная работа и реализация указаний президентов России и США.
"Я не берусь называть на данном этапе даже какие-то ориентировочные временные рамки того, что дальше может происходить на уровне министров иностранных дел, по линии других задействованных ведомств и их руководителей", — отметил дипломат, добавив, что без этого говорить о саммите просто не получается.