Еще шесть стран признали украинские COVID-сертификаты

Украинские сертификаты вакцинации против коронавирусной болезни признали еще шесть стран мира. Таким образом, общее количество стран, признавших COVID-документы нашего государства, возросло до 60, сообщает Обозреватель.

Об этом информировала пресс-служба Министерства здравоохранения Украины в Telegram. Речь идет о документах, сгенерированных в приложении государственных услуг Дія. Так, украинские документы о вакцинации признали еще такие страны:

Ливан;

Черногория;

Тайвань;

Уругвай;

Тунис;

Таиланд.

Это означает, что при пересечении границы этих стран гражданин нашего государства может использовать цифровой COVID-сертификат, полученный в Дії. Это касается тех, кто вакцинировался от коронавирусной болезни или недавно выздоровел.

Как отметила замглавы ведомства Мария Карчевич, таким образом больше украинцев смогут путешествовать без ПЦР-тестов и самоизоляции, если эпидемиологическая ситуация в стране позволит это.

В Минздраве также напомнили: в состав Доверительной сети е-здоровья ЕС входит 60 стран мира. В 2022 году состав планируется расширить до 80 государств.