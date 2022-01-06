В Казахстане снова отключили интернет

В столице Казахстана Нур-Султане и городе республиканского значения Алматы в четверг вновь отключили интернет, телефонная связь работает с перебоями, сообщает Интерфакс-Украина.

Как передают корреспонденты "Интерфакс-Казахстан", Отключение произошло в ночь на четверг. Исчез интернет, телефонная связь практически не работает.

Ранее сообщалось, что казахстанские сайты, в том числе ряда СМИ, недоступны за рубежом, жители республики сообщали о проблемах со связью.

Казахстанцы, находящиеся за рубежом, не могли связаться со своими родными в Нур-Султане и Алматы по телефонной связи и через интернет-мессенджеры.