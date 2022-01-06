США отреагировали на обвинения в причастности к протестам в Казахстане

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки назвала предположения о том, что США могут стоять за масштабными протестами в Казахстане, безумными, сообщает Новое время.

"Это безумные российские утверждения о том, что за этим стоит США. Хотела бы воспользоваться случаем и заявить, что они ложны" , — сказала она во время брифинга.

Псаки подчеркнула, что США следят за ситуацией в Казахстане и призвала протестующих к мирным действиям, а власть — к сдержанности.