В Филадельфии пожар забрал жизни минимум 13 человек

В результате пожара в таунхаусе в Филадельфии погибли по меньшей мере 13 человек, в том числе несколько детей, сообщает УНИАН.

Как передает телеканал ABC News, ссылаясь на данные пожарного управления Филадельфии, возгорание произошло, скорее всего, в квартире на втором этаже трехэтажного здания в 6:40 утра.

Пожарным и спасательным службам понадобилось около 50 минут для локализации очага возгорания.

В результате пожара погибли по меньшей мере 13 человек, среди которых - семеро детей. Еще два человека, в том числе один ребенок, доставлены в больницу в тяжелом состоянии. По меньшей мере восемь человек смогли самостоятельно эвакуироваться.

Пожар был потушен. Сейчас проводится расследование.