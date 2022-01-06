Симптомы пневмонии, при которых нужно немедленно обратиться к врачу
Настораживающим симптомом, который должен стать поводом для обращения к врачу, является кашель, ведь он может свидетельствовать о развитии пневмонии. В большинстве случаев пневмонию лечат дома, но в тяжелых случаях необходима госпитализация, сообщает Обозреватель.
Пневмония обычно вызывается бактериальной инфекцией, но также может быть вызвана вирусом, например коронавирусом. Симптомы пневмонии могут развитья внезапно в течение 24–48 часов или проявляться медленнее в течение нескольких дней.
Заболеть пневмонией может человек любого возраста. Однако отдельные группы людей подвержены болезни больше, например, пожилые или молодые люди.
"Общее плохое самочувствие – это главный признак", – сказали в NHS.
Симптомами болезни могут быть:
- Отдышка.
- Кашель.
- Посиневшие губы или лицо.
- Ощущение холода, потливость, бледная или покрытая пятнами кожа.
- Сыпь.
- Потеря сознания.
- Потеря концентрации, сонливость.
Национальная служба здравоохранения предупредила, что при пневмонии кашель может быть сухим или выделять густую желтую, зеленую, коричневую или окровавленную слизь. При этом дыхание человека может быть частым и поверхностным, одышка может появиться даже в состоянии покоя.
В NHS подчеркнули, что менее распространенные симптомы пневмонии включают плохое самочувствие и головные боли. В некоторых случаях люди начинают испытывать боли в суставах и мышцах.
"Чувство замешательства и дезориентации также может быть индикатором заболевания и особенно часто оно встречается у пожилых людей", – сказали специалисты.
Они отметили, что во многом, то, как тело реагирует на пневмонию, зависит от того, что вызывает инфекцию, возраста и общего состояния здоровья человека.
Там подчеркнули, что поставить диагноз может только врач и посоветовали не тянуть с обращением к медикам при малейшем подозрении на пневмонию.
Врачи подчеркнули, что если игнорировать заболевание, то могут возникнуть осложнения.
"Осложнения пневмонии чаще встречаются у маленьких детей, пожилых людей и людей с уже существующими заболеваниями, такими как диабет", – сказали медики.
Специалисты добавили, что основными типами пневмонии являются бактериальная, вирусная и микоплазменная пневмония. А люди также могут заразиться, находясь в больнице, даже в отделении интенсивной терапии на дыхательных аппаратах.