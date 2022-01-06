Симптомы пневмонии, при которых нужно немедленно обратиться к врачу

Настораживающим симптомом, который должен стать поводом для обращения к врачу, является кашель, ведь он может свидетельствовать о развитии пневмонии. В большинстве случаев пневмонию лечат дома, но в тяжелых случаях необходима госпитализация, сообщает Обозреватель.

Пневмония обычно вызывается бактериальной инфекцией, но также может быть вызвана вирусом, например коронавирусом. Симптомы пневмонии могут развитья внезапно в течение 24–48 часов или проявляться медленнее в течение нескольких дней.

Заболеть пневмонией может человек любого возраста. Однако отдельные группы людей подвержены болезни больше, например, пожилые или молодые люди.

"Общее плохое самочувствие – это главный признак" , – сказали в NHS.

Симптомами болезни могут быть:

Отдышка.

Кашель.

Посиневшие губы или лицо.

Ощущение холода, потливость, бледная или покрытая пятнами кожа.

Сыпь.

Потеря сознания.

Потеря концентрации, сонливость.

Национальная служба здравоохранения предупредила, что при пневмонии кашель может быть сухим или выделять густую желтую, зеленую, коричневую или окровавленную слизь. При этом дыхание человека может быть частым и поверхностным, одышка может появиться даже в состоянии покоя.

В NHS подчеркнули, что менее распространенные симптомы пневмонии включают плохое самочувствие и головные боли. В некоторых случаях люди начинают испытывать боли в суставах и мышцах.

"Чувство замешательства и дезориентации также может быть индикатором заболевания и особенно часто оно встречается у пожилых людей" , – сказали специалисты.

Они отметили, что во многом, то, как тело реагирует на пневмонию, зависит от того, что вызывает инфекцию, возраста и общего состояния здоровья человека.

Там подчеркнули, что поставить диагноз может только врач и посоветовали не тянуть с обращением к медикам при малейшем подозрении на пневмонию.

Врачи подчеркнули, что если игнорировать заболевание, то могут возникнуть осложнения.

"Осложнения пневмонии чаще встречаются у маленьких детей, пожилых людей и людей с уже существующими заболеваниями, такими как диабет" , – сказали медики.

Специалисты добавили, что основными типами пневмонии являются бактериальная, вирусная и микоплазменная пневмония. А люди также могут заразиться, находясь в больнице, даже в отделении интенсивной терапии на дыхательных аппаратах.