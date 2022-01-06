Украина укрепляет границу с Беларусью

Украина дополнительно установила уже почти 2000 бухт колючей проволоки на границе с Беларусью. Государственная пограничная служба начала производить их на своем предприятии. Об этом заявил глава ГПСУ Сергей Дейнеко, сообщает Корреспондент.

По его словам﻿, цех проволочных заграждений расположен в Черкасской области в Главном центре подготовки личного состава пограничников.

"Там работает три линии, которые позволяют производить проволочные заграждения типа Егоза и сетку рабицу" , - отметил Дейнеко.

Глава ГПСУ подчеркнул, что потребность Госпогранслужбы в таких заграждениях достаточно велика.

"Поэтому мы начали производить их самостоятельно" , - объяснил он.

Так, с начала запуска линий пограничники уже самостоятельно изготовили почти 2000 бухт колючей проволоки, которые были направлены для установки на границе с Беларусью.