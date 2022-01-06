В Польше подтвердили высылку консула из Беларуси

В министерство иностранных дел Беларуси вызвали временно поверенного в делах Польши в связи с высылкой консула в Бресте, сообщает Укринформ.

"МИД Польши подтверждает факт вызова временно поверенного в делах Польши в МИД Беларуси по делу, связанному с высылкой польского консула. Сейчас проводятся действия по проверке предоставленной информации и выяснению ситуации” , - заявил спикер МИД Польши Лукаш Ясина.

Ранее МИД Беларуси объявил о высылке сотрудника генконсульства Польши в Бресте. По словам пресс-секретаря министерства Анатолия Глаза, гражданин Польши якобы совершил аварию, в результате которой погибли две девушки, в связи с чем как подозреваемому по уголовному делу ему временно запретили выезд из страны.