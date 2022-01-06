Лично увидел последствия агрессии РФ против Украины - Боррель
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель воочию увидел последствия российской агрессии против Украины, сообщает Укринформ.
«Смог собственными глазами увидеть последствия агрессии против Украины во время посещения Станицы Луганской и линии соприкосновения с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой», - написал Боррель в Твиттере.
Боррель подчеркнул, что любая дальнейшая военная агрессия будет иметь масштабные последствия:
«России необходимо снизить уровень эскалации и полностью выполнить Минские договоренности», - указал он.