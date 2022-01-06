Лично увидел последствия агрессии РФ против Украины - Боррель

Лично увидел последствия агрессии РФ против Украины - Боррель

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель воочию увидел последствия российской агрессии против Украины, сообщает Укринформ.

«Смог собственными глазами увидеть последствия агрессии против Украины во время посещения Станицы Луганской и линии соприкосновения с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой», - написал Боррель в Твиттере.

Боррель подчеркнул, что любая дальнейшая военная агрессия будет иметь масштабные последствия:

«России необходимо снизить уровень эскалации и полностью выполнить Минские договоренности», - указал он.

Новости

analytics