Лично увидел последствия агрессии РФ против Украины - Боррель

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель воочию увидел последствия российской агрессии против Украины, сообщает Укринформ.

«Смог собственными глазами увидеть последствия агрессии против Украины во время посещения Станицы Луганской и линии соприкосновения с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой» , - написал Боррель в Твиттере.

Could eyewitness during visit to Stanytsya Luhanska and contact line w/ Foreign Minister @DmytroKuleba consequences of aggressions against Ukraine.



Any further military aggression would have massive consequences; Russia needs to de-escalate and fully implement Minsk agreements. pic.twitter.com/M7mKKdKeDP — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) January 5, 2022

Боррель подчеркнул, что любая дальнейшая военная агрессия будет иметь масштабные последствия: