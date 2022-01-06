В Мьянме военные убили не менее 20 гражданских лиц - СМИ

В селе на севере Мьянмы военные убили по меньшей мере 20 мирных жителей и сожгли 40 домов, сообщает Укринформ.

Как пишет The Guardian со ссылкой на местные медиа, массовое убийство произошло еще в конце декабря, но тела обнаружили только сейчас. Среди убитых - четверо мужчин старше 60 лет. По словам очевидцев, на многих телах видны следы пыток.

Как отмечает издание, регион Сикайн, в котором это произошло, был одним из первых, где граждане восстали против военной хунты, пришедшей к власти 1 февраля прошлого года. Последняя стычка между повстанцами и военными имела место 31 декабря.