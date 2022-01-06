В США рекомендуют начать бустерную вакцинацию подростков

Федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США рекомендовали применение бустерных доз вакцины от COVID-19 компаний Pfizer и BioNTech среди подростков в возрасте от 12 до 15 лет, сообщает Лента.Ру.

"Крайне необходимо обеспечить защиту наших детей и подростков от заражения COVID-19 и тяжелых последствий заболевания" , — говорится в заявлении главы ЦКПЗ Рошель Валенски.

Он добавил, что теперь центр рекомендует всем подросткам в возрасте от 12 до 17 лет прививаться бустерной дозой вакцины спустя пять месяцев после первоначальной вакцинации.