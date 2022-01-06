Правительство Литвы не планирует продлевать режим ЧП из-за мигрантов

Литовское правительство пока не будет вносить предложение о продлении чрезвычайного положения на границе с Беларусью, введенное из-за нелегальных мигрантов, сообщает Интерфакс-Украина.

"Скорее всего, такое предложение мы вносить не будем" , - сказала премьер Литвы Ингрида Шимоните журналистам после заседания правительства в среду.

В свою очередь, министр внутренних дел страны Агне Билотайте в среду сказала журналистам, что министерство предлагает еще на месяц продлить введенное из-за наплыва мигрантов ЧП на границе с Беларусью.

"МВД взвесило риски и видит, что угроза не исчезла, и основания для сохранения ЧП есть" , - сказала она.

Президент Литвы Гитанас Науседа во вторник предложил отменить ЧП, так как "проблема с мигрантами сейчас решена". По его словам, если ситуация ухудшится, этот режим можно будет ввести заново.

Введенное 10 ноября ЧП продлится до полуночи 14 января.