Разведки Украины и Турции договорились углубить сотрудничество

Руководители военных разведок Украины и Турецкой Республики договорились об углублении сотрудничества, сообщает Укринформ.

«На днях состоялся визит руководителя отечественной военной разведки бригадного генерала Кирилла Буданова в Турецкую Республику, во время которого состоялась его встреча с турецким коллегой – генерал-лейтенантом Рафетом Далкираном» , – говорится в Фейсбуке Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Отмечается, что руководители военных разведок обсудили состояние и тенденции развития ситуации безопасности в мире, Черноморском регионе и вокруг Украины. Они также рассмотрели текущие и перспективные угрозы национальной безопасности обеих стран, их источники, риски эскалации и возможные меры по нейтрализации.

В ходе встречи была достигнута договоренность об углублении и активизации сотрудничества украинской и турецкой военных разведок.