Курс валют НБУ на 6 января
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в четверг, 6 января 2022 года
Курс доллара, по сравнению с 5 января, достиг уровня 27.46 за 1 доллар.
Евро подорожал на 27 коп до 31.04 за 1 евро.
Рубль не изменился, и его курс составил 3.62 за 10 рублей. Курс рубля остается неизменным с 5 января 2022 года.
Курс фунта стерлингов вырос до уровня 37.17 за 1 фунт стерлингов.
Швейцарский франк подорожал на 25 коп до 29.96 за 1 швейцарский франк.
Польский злотый подорожал на 6 коп до 6.80 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|27.455100
|EUR
|Евро
|31.042100
|RUB
|Рубль
|0.362380
|GBP
|Фунт стерлингов
|37.168700
|CHF
|Швейцарский франк
|29.964600
|PLN
|Польский злотый
|6.798300