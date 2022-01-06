Курс валют НБУ на 6 января

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в четверг, 6 января 2022 года

Курс доллара, по сравнению с 5 января, достиг уровня 27.46 за 1 доллар.

Евро подорожал на 27 коп до 31.04 за 1 евро.

Рубль не изменился, и его курс составил 3.62 за 10 рублей. Курс рубля остается неизменным с 5 января 2022 года.

Курс фунта стерлингов вырос до уровня 37.17 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подорожал на 25 коп до 29.96 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подорожал на 6 коп до 6.80 за 1 польский злотый.