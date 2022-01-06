В Казахстане завязалась перестрелка между протестующими и силовиками - СМИ

В казахском городе Алматы на площади республики утром в четверг, 6 января, началась перестрелка между силовиками и участниками протестов, сообщает Новое время.

По данным местных СМИ, на площадь стянули около 50 единиц техники, в том числе БТР, бронемашины и военные грузовики с вооруженными силовиками, которые окружили площадь по периметру. Отмечается, что в центре площади около 200 вооруженных человек, участвовавших в протестах и погромах.

Корреспондент агентства утверждает, что на площади раздалось около 10 выстрелов, но не со стороны силовиков.