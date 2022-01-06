На фоне событий в Казахстане обвалился рынок российских акций

Рынок акций РФ в среду скорректировался вниз под давлением фиксации прибыли игроками после роста начала года, а также на фоне геополитической напряженности из-за протестов Казахстане, сообщает Интерфакс.

При этом была проигнорирована подорожавшая нефть (Brent превысила $81 за баррель); индексы МосБиржи и РТС растеряли весь рост с начала года. Выросли акции "Русала" вслед за ценами на алюминий, достигшими $2925 за тонну (+3%).

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 3815,05 пункта (-1,5%), индекс РТС - 1586,2 пункта (-2,2%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже упали в пределах 3,9%.

Доллар вырос до 75,77 российского рубля (+0,41 рубля).

Подешевели расписки OZON (-3,9%), TCS Group (-3,8%), акции "АЛРОСА" (-3,5%), Московской биржи (-2,6%), Сбербанка (-2,4% и -2,2% "префы"), ПАО "Полюс" (-2,2%), "Газпрома" (-2,1%), "Татнефти" (-2%), "НОВАТЭКа" (-2%), АФК "Система" (-1,9%), "Роснефти" (-1,8%), ВТБ (-1,6%), "Аэрофлота" (-1,5%), "Яндекса" (-1,4%), Polymetal (-1%), "ЛУКОЙЛа" (-0,8%), "Газпром нефти" (-0,8%), "ММК" (-0,8%), "РусГидро" (-0,8%), "Интер РАО" (-0,7%), "Сургутнефтегаза" (-0,5% и -1,1% "префы"), "НЛМК" (-0,4%), "Северстали" (-0,4%), "МТС" (-0,1%), "Магнита" (-0,1%).

Подорожали акции UC Rusal (+3,5%), "Норникеля" (+0,9%).