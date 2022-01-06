Болгария намерена через два года перейти на евро

Премьер-министр Болгарии Кирилл Петков подтвердил обязательство правительства ввести в обиход евро несмотря на слабую поддержку граждан, сообщает Корреспондент.

Как пишет Bloomberg, согласно его слова, евро в стране может быть введено уже через два года.

"Переход от болгарского лева к евро должен совершаться осторожно. Для этого должно быть полномасштабное информирование общественности, поскольку коммуникации по этой теме раньше были восприняты не слишком положительно" , - отметил Петков.

Он объяснил, что болгарское правительство хочет ввести в стране общую для многих стран региона валюту для того, чтобы помочь экономике снизить разрыв с более богатыми аналогами в Европейском Союзе.

По данным июльского опроса Евробарометра, около половины болгар считают, что введение евро будет иметь негативные последствия. Более трех четвертей обеспокоены неправильной установкой цен при переходе на евро, показал опрос.

В Болгарии действует валютный совет после окончания банковского и гиперинфляционного кризиса в 1997 году, когда около трети ее кредиторов потерпели крах, инфляция превысила 1000% и люди накапливали товары после того, как многие магазины отказались от национальной валюты. Петков сказал, что страна сохранит существующую привязку к леву до 2024 года без изменений.