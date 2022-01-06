Рождественские гадания или же святки: как узнать свою судьбу с помощью гадания

Канун Рождества насыщен особенно сильной энергетикой. В этот период многие хотели узнать, когда их позовут замуж, поэтому и начинали гадание, сообщает 24 Канал.

Обычно гадание проводят в период между Рождественским Сочельником, 6 января, до Крещения, 19 января. Эти две недели в народе называют святками.

К слову, церковь осуждает любые виды гаданий и называет их грехом, ибо будущее человека может знать только Господь Бог и все попытки отклонить "закулисье" неизвестного считаются неправильными. Тем не менее, традиция гадания является чрезвычайно древней, и еще наши предки искали ответы на свои вопросы во время святок.

Гадание на Рождество и Сочельник-2022

Гадание на замужество

Наверное, самым простым гаданием на суженого является выйти на улицу в ночь на Рождество и спросить у первого встречного мужчины его имя. Верили, что то имя, которое скажет человек, будет принадлежать и мужу.

Есть и другой интересный ритуал, который связан со сном. Перед тем, как пойти спать девушка должна положить под подушку расческу со словами: "Суженый, ряженый, приди и расчеши мне волосы" . Если во сне она увидит, как мужчина расчесывает ей волосы, то она выйдет замуж за того юнца, который ей приснился.

Бывало, что девушки гадали вместе, чтобы узнать, кто из них станет первой невестой. Для этого брали тарелку с водой и половинки от скорлупы грецкого ореха в количестве, равном числу тех, кто гадает, и столько же небольших свечей или их кусочков. Свечи нужно вставить в скорлупки, зажечь их и пустить плавать в тарелку.

Девушка, у которой свеча сгорит первой, первой же и выйдет замуж. Соответственно, та девушка, у которой свеча сгорит последней, и замуж выйдет последней. Если у кого-то скорлупка со свечой утонула, той девушке в этом году не видать замужества.

Гадание на исполнение желаний

Если у вас есть кошка, то вы тоже можете привлечь ее к гаданию. Загадайте желание и позовите питомца. Если кот переступит порог комнаты левой лапкой, то ваша мечта скоро осуществится.

Гадание на богатство

Чтобы узнать, богатым ли будет будущий муж, девушкам надо насыпать в сосуд любую крупу и вбросить в нее украшения: золотые, серебряные, железные. Какое украшение девушка вытянет – такова и супружеская жизнь ее будет ожидать.

Гадание с воском

Свое будущее можно было узнать и выполнив обряд с воском. Для этого в глубокую посудину наливали холодную воду, поджигали свечу и капали ее воск в миску. Позже все восковые "фигуры" вынимали и рассматривали под светом.

Если воск растекся полосками – это сулило долгое путешествие. Если образовалась "звездочка" – гадающего человека ждет успех на работе или учебе. Когда фигурка напоминала кольцо – это означало скорое замужество. Дурным знаком были очертания зверя, ведь это предвещало появление врагов.

Гадание на предметах

Угадать девичью судьбу помогут символические предметы: платочек, лента, перстень, кукла, крест. Для этого гадания нужно несколько девушек. Одна из них все это должна разложить на столе и накрыть тарелками так, чтобы не увидели другие. Затем каждая по очереди подходит и поднимает одну из тарелок.

Если выпал платок, то это означало неудачи в личной жизни, лента знаменовала резкую смену окружения. Когда же девушка получила кольцо, то в ближайшем будущем должна была выйти замуж. Кукла предвещала ребенка, а крест – беду.