Диетолог назвала 5 правил разгрузки после новогодних праздников

Как восстановиться после застолья? В первую очередь стоит предотвратить желание многих - разгрузочный день или голод усугубят стресс после сбоя режима и застолья! Легкий день сделать можно, но через 2-3 дня после лишней еды, а не сразу, пишет Марина Настевич, РБК-Украина.

Диетолог Наталья Макиенко озвучила в Instagram главные правила разгрузки после праздничных застолий.

1. После застолья (перед сном) съедаем чайную ложечку меда — это даст бактерицидный консервирующий эффект, и пища "не забродит". Она в любом случае не усвоится до утра, зато самочувствие будет значительно лучше.

2. Пропускаем первый прием пищи на следующий день и не едим минимум до 12:00-13:00. Интервал между последним приемом пищи в праздничную ночь и Вашим завтраком/обедом должен быть не менее 10-12 часов. Пьем только воду или травяной чай.

3. По возможности исключите/минимизируйте после переедания кофеин и красное мясо. Не усложняйте работу организма еще больше - дайте ему восстановиться. Ешьте фрукты, овощи, легкий белок/растительный белок, крупы. 1 день переедания и повышенной нагрузки на печень, почки и поджелудочную мы легко выдержим, а вот 3-5...

4. Обязательно на следующий день после любого застолья и сбоя биоритмов (позднего отхода ко сну и т. д.) выпивайте норму воды + один дополнительный стакан.

5. Исключите тренировки, если легли спать позже 01:00 и/или выпили более 2-х бокалов алкоголя. Нагрузка на сердце и сосуды Вам не нужна, и пользы для фигуры в таком состоянии организма тоже не будет.