Mercedes-Benz представил первый кемпер на электротяге

Mercedes-Benz Vans решил расширить ассортимент своих популярных компактных кемперов Marco Polo моделью, работающей исключительно на электротяге. Новинка eCamper построена на базе ныне выпускаемого электрического среднеразмерного вэна EQV. Доработку автомобиля производила швейцарская компания Sortimo Walter Ruegg PLC, сообщает Автоцентр.

Машина получила подъемную крышу-палатку, трансформируемый из сидений второго ряда спальный отсек, а также кухонный блок в багажнике. Последний представляет собой систему выдвижных ящиков, в которых находятся умывальник, двухкомфорочная газовая плита, холодильная камера, а также отсек для посуды.

Все эти дополнительные модули имеют облегченную конструкцию, что позволяет снизить снаряженную массу кемпера, а значит увеличить его запас хода на электротяге.

За доплату Sortimo предлагает для кемпера две солнечные батареи суммарной мощностью 400 Вт, которые заряжают как стартовый аккумулятор, так и дополнительную АКБ. Из оснащения также хочется отметить затемненные задние стекла, освещение заднего отсека, USB-разъемы в салоне и поворотные сиденья водителя и переднего пассажира.

Напомним, что электрический вэн Mercedes-Benz EQV построен на базе модели V-Class. Он предлагается в двух вариантах по емкости батарей: EQV 300 – на 90 кВт.ч и запасом хода 326 – 363 км и EQV 250 – 60 кВт.с и 213 – 236 км. Оба доступны в двух исполнениях по длине: 5140 мм и 5370 мм. Для модели EQV 300 быстрая зарядка батарей до 80% емкости занимает всего 45 минут. В оснащение входит фирменная мультимедийная система MBUX.