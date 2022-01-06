В Эстонии по подозрению в коррупции задержан экс-глава МВД

Центральная криминальная полиция Эстонии задержала по подозрению во взяточничестве бывшего министра внутренних дел Айна Сеппика и его сыновей Сийма и Сулева, а также Индрека по подозрению в даче взятки, сообщает Интерфакс-Украина.

"Они были задержаны 4 января по подозрению во взятке на сумму свыше 100 000 евро, из которых 25 000 евро было переведено" , - сообщил департамент полиции и пограничной охраны.

Двое подозреваемых – Сейм и Индрек – остаются задержанными, а Айн и Сулев отпущены на свободу.

По словам главы Центрального бюро борьбы с экономическими преступлениями криминальной полиции Лехо Лаури, собранные в рамках уголовного производства данные указывают на то, что подозреваемые хотели добиться благоприятного результата дела о банкротстве путем подкупа и исключить судебные тяжбы против них.