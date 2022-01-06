Климкин назвал риски массовой паспортизации РФ на Донбассе

Россия создает на Донбассе ситуацию, позволяющую Кремлю принять в будущем любое решение – от интеграции его в украинское политическое и правовое поле на российских условиях до интеграции в РФ, сообщает Зеркало недели.

Так, Москва продолжает активно выдавать российские паспорта жителям временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Уже в 2022 году их количество превысит миллион, считает бывший министр иностранных дел, соучредитель Центра национальной устойчивости и развития Павел Климкин.

"Изданный Путиным указ о паспортизации оккупированного Донбасса должен был, по замыслу Москвы, стать своеобразным принуждением к принятию российской логики "встраивания" Донбасса в Украину, а фактически стал толчком для создания там худшей версии России – "гибридной РФ" , – объясняет Климкин.

На восьмом году конфликта де-юре украинские территории остаются под реальным контролем РФ и этот контроль Москва обеспечивает не только сейчас, но и на перспективу.