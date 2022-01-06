Климкин назвал риски массовой паспортизации РФ на Донбассе
Россия создает на Донбассе ситуацию, позволяющую Кремлю принять в будущем любое решение – от интеграции его в украинское политическое и правовое поле на российских условиях до интеграции в РФ, сообщает Зеркало недели.
Так, Москва продолжает активно выдавать российские паспорта жителям временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Уже в 2022 году их количество превысит миллион, считает бывший министр иностранных дел, соучредитель Центра национальной устойчивости и развития Павел Климкин.
"Изданный Путиным указ о паспортизации оккупированного Донбасса должен был, по замыслу Москвы, стать своеобразным принуждением к принятию российской логики "встраивания" Донбасса в Украину, а фактически стал толчком для создания там худшей версии России – "гибридной РФ", – объясняет Климкин.
На восьмом году конфликта де-юре украинские территории остаются под реальным контролем РФ и этот контроль Москва обеспечивает не только сейчас, но и на перспективу.
"Значительная часть получателей паспортов будет сохранять лояльность России: некоторые из политических соображений, а большинство банально из-за возможности получения пенсий, выплат, лечения, страховки, работы в России и многого другого. "Откатить" назад результаты массовой паспортизации будет возможно только в отдаленной перспективе в условиях любого политического решения", - отмечает Климкин.