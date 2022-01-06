Астрономы исследуют космическую звездную "люльку"

Чтобы звезда сформировалась, ей необходим соответствующий материал. А такой материал обнаруживается в виде гигантских молекулярных облаков. Именно они явились целью исследования астрономов, сообщает 24 Канал.

Ученые исследовали огромное молекулярное скопление AGAL35. В таких облаках зарождаются звезды большой массы. Однако до сих пор есть споры относительно того, что звездообразование является следствием коллапса монолитного ядра или глобального иерархического коллапса молекулярного сгустка.

Молекулярное облако AGAL35 / Фото Arxiv.org

Подробнее об исследовании

AGAL35 расположен от нас на расстоянии 6850 световых лет и представляет собой огромное фрагментированное облако газа, которое слабо излучает в инфракрасном диапазоне. Использовав данные обсерватории ALMA, астрономы исследовали эту фрагментацию и кинематику газа, чтобы лучше понять структуру молекулярного облака, где зарождаются новые звезды.

Оказалось, что объект AGAL35 разделился на четыре отдельных сгустка (ядра):

С1 и С2 демонстрируют эмиссию (светимость) ацетонитрила (CH3CN). Температура сгустков: -93 и -173 градусов Цельсия соответственно.

С3 и С4 – это маломассивные и молодые газовые потоки, демонстрирующие эмиссию на линиях водорода.

Интересно, что эти ядра имеют массы до трех масс Солнца, хотя ожидалось, что они будут иметь большие массы. К примеру, С1 имеет массу всего лишь 40% от солнечной, а С2 – 0,9 массы Солнца. Поэтому образование в таком облаке звезды большой массы – вопрос сомнительный. Хотя ученые отмечают, что такое возможно, если сгустки начнут объединяться.