Астрономы исследуют космическую звездную "люльку"
Чтобы звезда сформировалась, ей необходим соответствующий материал. А такой материал обнаруживается в виде гигантских молекулярных облаков. Именно они явились целью исследования астрономов, сообщает 24 Канал.
Ученые исследовали огромное молекулярное скопление AGAL35. В таких облаках зарождаются звезды большой массы. Однако до сих пор есть споры относительно того, что звездообразование является следствием коллапса монолитного ядра или глобального иерархического коллапса молекулярного сгустка.
Подробнее об исследовании
AGAL35 расположен от нас на расстоянии 6850 световых лет и представляет собой огромное фрагментированное облако газа, которое слабо излучает в инфракрасном диапазоне. Использовав данные обсерватории ALMA, астрономы исследовали эту фрагментацию и кинематику газа, чтобы лучше понять структуру молекулярного облака, где зарождаются новые звезды.
Оказалось, что объект AGAL35 разделился на четыре отдельных сгустка (ядра):
- С1 и С2 демонстрируют эмиссию (светимость) ацетонитрила (CH3CN). Температура сгустков: -93 и -173 градусов Цельсия соответственно.
- С3 и С4 – это маломассивные и молодые газовые потоки, демонстрирующие эмиссию на линиях водорода.
Интересно, что эти ядра имеют массы до трех масс Солнца, хотя ожидалось, что они будут иметь большие массы. К примеру, С1 имеет массу всего лишь 40% от солнечной, а С2 – 0,9 массы Солнца. Поэтому образование в таком облаке звезды большой массы – вопрос сомнительный. Хотя ученые отмечают, что такое возможно, если сгустки начнут объединяться.