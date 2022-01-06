Порошенко назвал дату возвращения в Украину

Пятый президент Украины, народный депутат и лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко, который находится в командировке в Европе и подозревается украинскими правоохранителями в государственной измене и содействии терроризму, вернется в Украину 17 января, сообщает Интерфакс-Украина.

"На следующей неделе – с 10 по 15 января – буду работать в Европе над защитой Украины от российской агрессии и поддержкой демократии в нашей стране… 17 января я, как и обещал, вернусь в Киев, чтобы явиться в суд и провести встречу с генеральным прокурором, пользуясь правом народного депутата на неотложный прием" , - заявил Порошенко.

Нардеп уточнил, что вернется не для того, чтобы "защищаться от Зеленского, а для того, чтобы защищать Украину от некомпетентного руководства и внешней агрессии".

"От попыток… выстроить авторитарный режим и подавить оппозицию, как это произошло в Беларуси, России и Казахстане. И как это Янукович тщетно пытался сделать в Украине. Уверен, украинцы ответят на еще одну попытку создать в Украине авторитарный режим. Мы не дадим демонтировать демократию, Украину и украинскую государственность" , - добавил пятый президент.

Как сообщалось, 20 декабря ГБР уведомило Порошенко о подозрении в государственной измене и содействии деятельности террористическим организациям в рамках дела о преступной схеме поставок угля с временно оккупированных территорий. В связи с невозможностью вручения письменного уведомления о подозрении лично оно было направлено по месту жительства, регистрации, а также по месту работы.

Адвокат Порошенко Илья Новиков заявил, что подозрение пятому президенту является незаконным, не имеет никаких правовых оснований. В свою очередь в заявлении "Евросолидарности" сказано, что Порошенко вернется в Украину, но по собственному графику, а не "по сценарию новогодних видео Зеленского". Сам нардеп заявил, что вернется из заграничной командировки в первой половине января 2022 года.