Токио начало заметать снегом: отменен ряд рейсов

Столицу Японии Токио, а также регионы Канто и Токай начало заметать снегом. Из-за непогоды в стране отменяют рейсы, сообщает Обозреватель.

Снегопад усиливается из-за влияния низкого давления, а вечером в четверг, 6 декабря, ожидаются еще более сильные осадки.

По состоянию на 15:00 по местному времени (8:00 по Киеву) в центре Токио и Цукуба, префектура Ибараки, наблюдалось 3 см снега, а в Йокогаме и Тибе – 2 см. Снежный покров на этих территориях наблюдается впервые в этом сезоне.

Снегопад в Японии. Источник: NHK

I‘m sorry for all the snow content today, but in Japan, it‘s very rare that it snows in the Tokyo & Chiba prefecture ???? And the landscape looks sooooo〜 beautiful right now ???? It‘s still snowing！ pic.twitter.com/ZMQ8qq4XTN — ˗ˏˋ Sarah ・ 爽良ˎˊ˗ (@Yokinassyi) January 6, 2022

Ожидается, что количество снега, выпадающего за 24 часа до полудня 7-го числа, составит 10 см вдоль гор в южном регионе Канто и 5 см на ровной поверхности, а также 10 см вдоль гор в префектуре Сидзуока.

Кроме того, в 23 районах Токио ожидается, что снег достигнет высоты в 5 см. Если температура упадет, количество снега может увеличиться еще больше.

Из-за снегопада некоторые рейсы, вылетающие и прибывающие 6-го числа, были отменены.

Снег будет продолжаться, и ожидается, что температура упадет ниже нуля в Канто Кошин и Токай до утра 7. Власти призывают людей отказаться от несущественных поездок на автомобиле, а если ехать все же нужно, то следует обязательно использовать зимние шины. Также местное население предупредили о возможном отключении электроэнергии.