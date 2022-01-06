Авиакомпании отменяют рейсы в Алматы

На фоне протестов в Казахстане международные авиакомпании начали отменять рейсы в Алматы, сообщает Укринформ.

В среду рейсы в Алматы отменили ближневосточные авиаперевозчики, как flydubai, и Air Arabia и Jazeera Airways.

Российский "Аэрофлот", белорусский перевозчик "Белавиа" и ряд других авиакомпаний из стран постсоветского пространства также отменили полеты в Алматы в среду.

Как сообщалось, в среду в Казахстане в ходе масштабных антиправительственных демонстраций протестующие взяли под контроль аэропорт крупнейшего города страны Алматы.