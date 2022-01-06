Группа украинцев не смогла вылететь из Казахстана — МИД

Вечером в среду, 5 января, группа украинцев не смогла вылететь из охваченного протестами Казахстана рейсом Алматы — Киев из-за приостановки работы аэропорта.﻿ Об этом сообщили в пресс-службе МИД Украины, не указав точное количество украинцев, которым не удалось вылететь, сообщает Новое время.

Дипломаты помогли им в поиске мест для ночевки. В настоящее время посольство выясняет с администрацией аэропорта и авиакомпанией возможность осуществления указанного рейса, поддерживает связь с пассажирами.

По информации МИДа, аэропорт Нур-Султана работает в штатном режиме. В четверг, 6 января, планируется рейс в Киев.

Посольство Украины в Нур-Султане перешло на круглосуточный режим работы. В случае угрозы жизни или безопасности, украинцы могут обратиться за помощью по телефону: +7 705 755 66 10 или по электронной почте: emb_kz@mfa.gov.ua.

Ситуация усугубляется введением чрезвычайного положения в Казахстане, нестабильной работой мобильной связи и Интернета. Частично ограничено движение регионального пассажирского транспорта, существенно задерживаются или упраздняются международные авиарейсы.

Украинское внешнеполитическое ведомство призвало сограждан избегать мест массовых мероприятий, прежде всего в крупных городах, проявлять повышенную бдительность и осторожность, а также зарегистрироваться в электронной системе ДРУГ﻿ чтобы дипломаты могли вовремя оказать помощь.