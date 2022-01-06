Миротворческие силы ОДКБ не будут задействованы в зачистке городов

Председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников сообщил, что миротворческие силы Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) будут обеспечивать в Казахстане безопасность объектов и инфраструктуры, сообщает Интерфакс.

«Зачистку и все, что происходит сейчас, делают, ведь не ОДКБ, а местные силы. ОДКБ в основном лишь будет обеспечивать безопасность объектов, инфраструктуры и прочее» , — сказал он.

Он отметил, что миротворческие силы будут находиться в Казахстане столько, «сколько сочтет нужным президент Казахстана».

Депутат рассказал, что специальные силы ОДКБ находятся в постоянной готовности и проходят учения, в том числе для таких ситуаций.

«Разрешение Думы здесь не требуется» , — сказал Калашников.

Помимо России, в состав ОДКБ входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан.

Согласно официальным данным, общая численность миротворческих сил ОДКБ — более 3 000 человек.