Миротворческие силы ОДКБ не будут задействованы в зачистке городов
Председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников сообщил, что миротворческие силы Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) будут обеспечивать в Казахстане безопасность объектов и инфраструктуры, сообщает Интерфакс.
«Зачистку и все, что происходит сейчас, делают, ведь не ОДКБ, а местные силы. ОДКБ в основном лишь будет обеспечивать безопасность объектов, инфраструктуры и прочее», — сказал он.
Он отметил, что миротворческие силы будут находиться в Казахстане столько, «сколько сочтет нужным президент Казахстана».
Депутат рассказал, что специальные силы ОДКБ находятся в постоянной готовности и проходят учения, в том числе для таких ситуаций.
«Разрешение Думы здесь не требуется», — сказал Калашников.
Помимо России, в состав ОДКБ входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан.
Согласно официальным данным, общая численность миротворческих сил ОДКБ — более 3 000 человек.
Напомним, сегодня ОДКБ приняла решение о "
направлении Коллективных миротворческих сил ОДКБ в Республику Казахстан на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в стране".