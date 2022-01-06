В Instagram вернули хронологическую ленту постов

В Instagram наконец вернули хронологическую ленту – спустя 5 лет после того, как создатели соцсети заменили ее алгоритмическим аналогом, который вычисляет предпочтения пользователей, сообщает УНИАН.

Чтобы выбрать порядок отображения публикаций в ленте, нажмите на значок "инсты" в главном меню приложения.

Ещё в декабре, во время своего выступления перед комиссией Сената США, глава соцсети Адам Моссери лично пообещал вернуть хронологический порядок ленты Instagram в начале 2022 года. Теперь он поделился новостями о нескольких вариантах подачи публикаций в ленте:

Главная страница: существующая сейчас лента, с материалами от отслеживаемых пользователей и рекомендуемыми постами в порядке, определённом алгоритмами;

Избранное: лента постов от аккаунтов, события от которых "вы не хотите пропустить";

Подписки: хронологическая лента постов, как в старом Instagram.

Новые варианты ленты уже доступны многим пользователям Instagram. Полномасштабное распространение опций случится в первой половине 2022 года.