Samsung показала гибкие и складные экраны будущего

На выставке CES 2022 компания Samsung показала прототипы гибких экранов для мобильной техники, которую мы, вероятно, увидим в будущем, сообщает Лига.net.

Гибкие экраны Samsung Flex S и Flex G предназначены для гаджетов по размеру схожим либо на крупные смартфоны, либо на планшеты. Samsung Flex S, объяснил производитель, складывается подобно букве S, Flex G — подобно букве G. В сложенном виде Flex G полностью закрывает экран, а значит тот случайно не поцарапается. А у Samsung Flex S, напротив, в сложенном виде остается видимым небольшой экран (часть большого экрана).

Samsung Flex Slidable отличается тем, что он не сгибается, а часть экрана выдвигается из корпуса. Производитель отметил, что дополнительная площадь экрана может пригодиться для показа дополнительной информации — иконок, виджетов и т. п.

Самый крупный экран Samsung Flex Note предназначен для компактных ноутбуков. В сложенном виде он напоминает 13-дюймовый ноутбук, а когда он раскрыт — сравним по размеру с экраном 17-дюймового ноутбука.

Пока неизвестно, какое применение найдется для этих прототипов Samsung, зато они показывают, какими могут быть гаджеты в будущем.