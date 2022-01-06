Блогер Иванов официально не работает на телеканале "Рада" – директор

Блогер Сергей Иванов, который ведет авторскую программу на телеканале "Рада" официально не работает в этом СМИ.

Об этом говорится в ответе директора телеканала Вадима Перенчука агентству "Українські новини"﻿.

По его словам, программу, которую ведет Иванов, делает для "Рады" продакшн "Кинокит" по итогам соответствующего конкурса.

"Сергей Иванов не принят на должность в телеканале "Рада". [...] Данное лицо было привлечено к работе победителем художественного конкурса по разработке творческой концепции и созданию циклических информационных, аналитических телевизионных программ и ток-шоу для целей государственного предприятия "Парламентский телеканал "Рада": ООО "Кинокит" , – говорится в ответе на запрос.

Соответственно, Иванов не получал зарплату непосредственно от телеканала "Рада".