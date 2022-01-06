В Минэкономики отчитались о рекордном экспорте за 2021 год

По итогам минувшего года украинский экспорт вырос до $68,24 млрд, немного не дотянув до показателей 2011 и 2012 года, сообщает Новое время.

По итогам 2021 года украинский экспорт достиг рекордной отметки в $68,24 млрд, заявила министр экономики Юлия Свириденко.

Как отметила глава Минэкономики, предыдущие показатели такого уровня Украина показывала в 2011 году — $68,39 млрд и в 2012 году — $68,81 млрд. Однако, они учитывали результаты Автономной Республики Крым, г. Севастополя и, частично, Донецкой и Луганской областей.

Инфографика: Юлия Свириденко / Facebook

Также Свириденко добавила, что 15 января будет объявлен общий внешнеторговый баланс Украины (товары и услуги).

По итогам девяти месяцев 2021 года общий оборот товаров и услуг составил $111,84 млрд при положительном сальдо — $443,25 млн. За полный 2021 год оборот товаров составил $141,54 млрд (на 36,71% больше, чем в 2020 году).

По словам главы Минэкономики, стоимость экспорта в абсолютных параметрах выросла на $19,05 млрд.

Инфографика: Юлия Свириденко / Facebook

Как сообщалось, в 2021 году Украина экспортировала зерновых культур на $12,35 млрд, что на 31,1% больше показателей за 2020 год.